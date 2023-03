La Maddalena, traghetti garantiti per tutto l’anno: proroga per la continuità

Prorogati fino al 31 dicembre i collegamenti dei traghetti in continuità territoriale, diurni e notturni, con le isole di San Pietro, La Maddalena e Asinara. Lo comunica l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro. “Si è venuta a creare una situazione grave a causa del disinteresse degli operatori a partecipare alle procedure a evidenza pubblica per l’affidamento dei collegamenti con le isole minori – spiega l’esponente della Giunta Solinas -. E la proroga si è resa necessaria per garantire la continuità del servizio pubblico a partire dal primo aprile”.

Il contratto di servizio tra la Regione e la Delcomar srl per i traghetti per Carloforte e La Maddalena è stato prorogato per nove mesi. Dal primo aprile al 31 dicembre 2023. Si tratta di una proroga tecnica che comunque cesserà con l’individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario e la stipula del relativo contratto. Il corrispettivo è di 11.5 milioni.

Sono stati inoltre prorogati, per lo stesso periodo, con la società Ensamar srl, i contratti per la linea Carloforte-Calasetta e viceversa (il corrispettivo è di 2,3 milioni) e della linea La Maddalena-Palau e viceversa (1,8 milioni).

Sarà invece la Delcomar Srl a garantire, sempre in regime di proroga, il collegamento di servizio pubblico in emergenza di trasporto marittimo in continuità territoriale con l’isola dell’Asinara, linea Porto Torres-Cala Reale e viceversa (1,5 milioni).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui