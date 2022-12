La Maddalena, nuove regole per l’ecocentro fino al 2 gennaio

Nuove regole per l’ecocentro a La Maddalena durante le feste di fine anno. Da La Maddalena Ambiente, la società del Comune che si occupa della raccolta differenziata nell’arcipelago, arriva la comunicazione. Fino al 2 gennaio non sarà possibile conferire il secco e gli ingombranti all’ecocentro. Resta invariato il sistema di raccolta porta a porta del secco in base al calendario prestabilito. Invece per i rifiuti ingombranti è necessario telefonare prenotare il ritiro a domicilio.

Si può telefonare al numero 0789790655, dalle 8.30 alle 11.30 dal lunedì e giovedì, poi al numero 3497462914. Le informazioni si possono trovare anche sul sito www.lamaddalenaambiente.it.

