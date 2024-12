Morto in una panchina a Olbia, chi è la vittima e cosa è successo

Michele Serra è morto nel pomeriggio al parco di Olbia.

Era molto conosciuto a Olbia Michele Serra, l’uomo che questo pomeriggio è deceduto in una panchina al parco Fausto Noce. L’uomo aveva 75 anni e nonostante l’età non aveva fissa dimora e aveva scelto una panchina per trascorrere le fredde notti.

Sono stati i passanti ad avvisare i soccorsi, vedendo l’uomo vicino alla panchina, che non rispondeva a nessuno stimolo esterno. Sul luogo è arrivato il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Michele Serra. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e sono stati avvisati anche i famigliari del 75enne deceduto.

L’uomo era solito incontrarlo in molte zone della città con uno zaino, sopratutto nel centro storico. Aveva scelto di vivere per strada nonostante le difficoltà di condurre una vita del genere, sopratutto in un’età non più giovane. Era solito vederlo anche alla mensa e al dormitorio e qui aveva svolto qualche lavoretto. Purtroppo se ne è andato in silenzio e in solitudine a pochi giorni da Natale e ciò rende ancora più drammatica la notizia.

Una nuova tragedia in città, dopo la scomparsa di un altro clochard trovato morto vicino al cavalcavia la scorsa estate. Storie di solitudine e disperazione in crescita a Olbia, una città dove il numero dei senzatetto è in continua crescita.

