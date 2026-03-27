Delcomar, stop ai traghetti in ritardo da La Maddalena

La partenza dei traghetti Delcomar da La Maddalena.

Da domani, sabato 28 marzo, le partenze dai traghetti da La Maddalena saranno organizzate con un’attenzione ancora maggiore alla puntualità, secondo quanto comunica Delcomar. L’azienda sottolinea che gli orari saranno rispettati con rigore, indipendentemente dal tempo necessario per le operazioni di imbarco, al fine di garantire un servizio sempre più efficiente e affidabile ai passeggeri.

La compagnia precisa che l’obiettivo della misura è assicurare che ogni viaggio proceda senza ritardi, migliorando l’esperienza complessiva dei viaggiatori e riducendo al minimo eventuali disagi. Gli utenti sono quindi invitati a considerare con attenzione gli orari indicati e a organizzare la propria presenza al porto in anticipo, così da completare le procedure di imbarco senza fretta o imprevisti.

“Per viaggiare senza inconvenienti, invitiamo tutti i passeggeri a presentarsi con adeguato anticipo e comunque almeno 30 minuti prima della partenza, come previsto dal regolamento di viaggio. Grazie per la collaborazione e buona navigazione”, afferma la compagnia di navigazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui