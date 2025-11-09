Appuntamento l’11 novembre per le vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid-19.

Il Comune di Santa Teresa Gallura conferma il proprio impegno nella prevenzione sanitaria con una nuova giornata dedicata alle vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid-19, che si terrà lunedì 11 novembre, dalle 9:30 alle 13:00, presso il Teatro Comunale “Nelson Mandela”.

Durante l’iniziativa sarà inoltre possibile ricevere il vaccino antipneumococcico, somministrato in combinazione con gli altri due.

L’evento è organizzato dal Comune di Santa Teresa Gallura in collaborazione con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Tempio della ASL Gallura, nell’ambito delle campagne di prevenzione stagionali.

Modalità di prenotazione e categorie interessate.

La prenotazione è obbligatoria, dalle ore 9:00 alle 13:00, contattando la Polizia Locale al numero 0789.740910.

I cittadini dovranno presentarsi con tessera sanitaria e abiti comodi per agevolare la procedura.

Il vaccino antinfluenzale sarà somministrato gratuitamente ai soggetti considerati a maggior rischio di complicanze: persone oltre i 60 anni, donne in gravidanza e nel post partum, bambini tra 6 mesi e 6 anni, pazienti affetti da patologie croniche, ospiti di strutture per lungodegenti, operatori di servizi essenziali, lavoratori a contatto con animali, donatori di sangue, nonché familiari e caregiver di persone a rischio.

