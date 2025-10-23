Al via a Olbia e tempio la campagna per il vaccino antinfluenzale e anti Covid

A Olbia e Tempio si apre lunedì 27 ottobre la campagna della Asl Gallura per il vaccino antinfluenzale e anti Covid. Le vaccinazioni saranno offerte dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Area Medica della Asl Gallura nei Centri Vaccinali di Olbia e Tempio Pausania.

“Il servizio sarà attivo a Olbia nell’ex ospedale San Giovanni di Dio con ingresso da via Borromini, al piano terra. Per prenotare la vaccinazione si potrà contattare il numero 366 8115866, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30. A Tempio Pausania la sede è nell’Ospedale Paolo Dettori: ci si potrà recare senza appuntamento dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 10:30″.

A chi si rivolge

“La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente alle persone che per le loro condizioni personali corrono maggior rischio di complicanze nel caso contraggano l’influenza, come ad esempio: persone di età pari o superiore a sessant’anni; donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre di gravidanza e nel periodo post partum; persone dai sette ai sessant’anni di età affette da patologie; bambini sani nella fascia di età sei mesi – sei anni compresi; bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale; persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenti; familiari e contatti di persone ad alto rischio di complicanze (caregiver); persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali; donatori di sangue”.

“La vaccinazione antinfluenzale potrà essere somministrata insieme ad uno dei seguenti vaccini: anti Herpes Zooster, anti Pneumococco, anti Covid-19. Le vaccinazioni anti Covid-19 potranno essere prenotate anche tramite il sistema CupWeb al seguente indirizzo: https://cupweb.sardegnasalute.it/web/guest/informazioni-prenotazione-vaccino. In alternativa ci si potrà recare agli sportelli territoriali del Cup o chiamare da telefono fisso il call center al numero 1533″.

“Il Dipartimento di Prevenzione Area Medica ricorda ai cittadini che l’influenza è una malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali che circolano in tutto il mondo ed è tra le poche malattie che ogni individuo sperimenta più volte nel corso della propria vita. Colpisce ogni anno milioni di persone ed espone i soggetti più vulnerabili a complicanze potenzialmente gravi. Le persone anziane, i bambini piccoli, le donne in gravidanza e le persone con malattie croniche sono maggiormente soggette a forme gravi. La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell’influenza”.

