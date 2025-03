La celebre ballerina Polina Semionova a “La Nuit des Étoile” a Olbia

La Nuit des Étoile punta su Paolina Semionova.

Le stelle internazionali del balletto sono pronte a illuminare il firmamento della città di Olbia, che il prossimo 26 luglio alle ore 21.30 tornerà ad ospitare La Nuit des Étoiles per un’altra grande serata di danza. Il successo mediatico e il riscontro di pubblico nello spettacolo d’esordio hanno trainato da subito i preparativi per la nuova edizione. Anche quest’anno sarà la piazza Crispi il cuore dell’evento, con lo

scenario mozzafiato del Golfo di Olbia a fare da cornice al palcoscenico sul quale si esibiranno artisti di livello mondiale, sotto la direzione artistica di Mavi Careddu. Il primo nome ad essere annunciato è quello di Polina Semionova e basta da solo a dare un’idea della caratura del cast, attualmente in via di definizione, che sarà presentato alla stampa nelle prossime settimane.

«Siamo stati profondamente colpiti dall’entusiasmo incredibile con cui è stato accolto il nostro galà lo scorso anno – spiega Mavi Careddu – e sin dal giorno successivo abbiamo lavorato per farlo diventare un appuntamento stabile. La Nuit des Étoiles non è solo uno spettacolo di danza, ma un evento capace di emozionare spettatori di tutte le età, in uno scenario naturale straordinario che fa da cornice alle più grandi stelle del balletto mondiale. È una serata in cui il pubblico può davvero percepire la magia dell’incontro tra bellezza, eleganza e talento. La presenza di Polina, stella assoluta del panorama internazionale, è già di per sé garanzia di tutto questo».

Giunta alla sua seconda edizione, La Nuit des Étoiles è uno degli appuntamenti più prestigiosi nel calendario estivo della Sardegna e non solo. Una serata esclusiva che mostrerà l’incanto del balletto declinato ai più alti livelli, in un contesto aperto al grande pubblico. Il galà si svolgerà a seguito della XXVI edizione della Vetrina Coreografica di Danza, evento storico nel panorama artistico italiano, in scena dal 18 al 20 luglio, realizzato con il sostegno di Regione Sardegna, del Comune di Olbia e della Fondazione di Sardegna.

I biglietti per La Nuit Des Etoiles saranno presto disponibili, la vendita sarà effettuata mediante prenotazione online nell’apposita sezione Ticketing sul sito www.lanuitdesetoiles.it e fisicamente a Olbia presso Stage One, in via G. D’Annunzio, 1.

