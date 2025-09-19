La scomparsa di Cinzia a Palau, si intensificano le ricerche

Cinzia Pinna non è ancora tornata a casa.

Cinzia Pinna, la ragazza di Castelsardo scomparsa il 13 settembre, a Palau non ha ancora fatto ritorno a casa. Le ore passano e la famiglia della giovane, che è scomparsa nel nulla, è angosciata. Sul luogo, tra Castelsardo e Palau, sono cominciate le ricerche della 33enne.

La donna di Castelsardo sarebbe dovuta tornare a casa il 13 settembre scorso, ma da allora risulta irreperibile con il telefono spento. La sorella ha fatto sapere che sabato 20 settembre ha organizzato un gruppo di ricerca che parte da Castelsardo a Palau. Sono ore di angoscia indescrivibili per i famigliari e amici della ragazza che sperano di riabbracciarla.

