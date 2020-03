La richiesta del consigliere regionale del Pd Meloni.

Un laboratorio di analisi per i casi di coronavirus a Olbia. A chiederlo è il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni. Mentre il Mater si appresta a diventare l’ospedale di riferimento per la cura dell’epidemia, non avere una struttura per analizzare i tamponi è come avere un arco con le frecce spuntate. Di contro un laboratorio a Olbia riuscirebbe a processare, nei tempi più rapidi possibili, il maggior numero di tamponi per accertare la possibile positività al coronavirus.

“In questo modo si metterebbe nelle condizioni il nord est dell’isola di avere non solo, e va bene, un autonomo centro covid, ma anche di poter eseguire e processare in loco i tamponi che vengono effettuati in quel territorio, e che potrebbero così auspicabilmente aumentare in modo sensibile rispetto ad oggi, con effetti certamente positivi rispetto al contenimento del Covid-19″, spiega Meloni.

Il Mater Olbia potrebbe ospitare questo laboratorio, esattamente come accade nella altre città sarde che ospitano centri Covid, quali Cagliari, Sassari e da qualche giorno anche Nuoro. Un completamento per Olbia della lotta contro il coronavirus

