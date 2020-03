Contestata la delibera del Comune.

Il tempismo sicuramente non è stato dei migliori e sicuramente non ha contribuito a placare gli animi già un po’ irritati dei cittadini dall’emergenza coronavirus. L’amministrazione comunale di Palau, infatti, ha provveduto a deliberare, nella giornata del 27 marzo, le tariffe dedicate ai residenti per lo stazionamento delle auto.

Un importo di 80 euro annui o 45 semestrali che va a gravare sulle tasche dei residenti privi di un garage e di un posto auto. Una decisione che in altri tempi, forse, sarebbe passata quasi in sordina. Ma che, con l’inizio della crisi economica e una devastante crisi sanitaria in atto, ha fomentato il malcontento nel paese.

