I funerali di Tomaso Panu.

Se n’è andato all’età di 82 anni Tomaso Panu, ex sindaco di Tempio degli anni Settanta ed una delle figure di riferimento per il mondo intellettuale della Gallura. Professore di filosofia al liceo Dettori, autore di diversi saggi e libri di storia locale.

Per un decennio è stato anche direttore del periodico diocesano Gallura e Anglona. Tantissimi i messaggi di commiato dal professore, conosciuto in tutta la Sardegna e ancora considerato una figura di spicco in ambito storico, per le ricerche compiute sul territorio.

