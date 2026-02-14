Lapolla da Cannigione a Sanremo, riconoscimento nella Guida Chef di Pizza Stellato

14 Febbraio 2026

di Daniele Caruso

Il maestro pizzaiolo sardo d’adozione premiato al Salotto del Gusto del Festival.

Giuseppe Lapolla sarà tra i protagonisti del Salotto del Gusto del Festival di Sanremo, appuntamento dedicato alla pizza d’autore inserito nel programma collaterale della manifestazione. Nelle giornate del 24 e 25 febbraio 2026, Lapolla riceverà ufficialmente il riconoscimento della Guida Chef di Pizza Stellato 2026. Entrando nel gruppo di professionisti selezionati a livello internazionale.

Lapolla, pizzaiolo sardo d’adozione dopo anni di lavoro e vita in Sardegna, viene indicato tra i nomi che hanno consolidato un percorso legato alla pizza contemporanea, con attenzione costante alla qualità e alla coerenza del progetto gastronomico.

Durante l’evento, organizzato negli spazi del Salotto del Gusto, si alterneranno momenti di confronto e attività dedicate al pubblico. Con un programma costruito attorno al tema della pizza come linguaggio culinario moderno.

Gare, show cooking e incontri sulla pizza d’autore.

Il calendario prevede le gare per il Trofeo “La Migliore Pizza di Sanremo 2026”, articolate in tre categorie: pizza gourmet, pizza classica e pizza in teglia. Accanto alle competizioni, sono previsti show cooking con chef pizzaioli presenti nella guida e momenti di approfondimento dedicati alle tecniche e all’evoluzione del settore.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il vincitore del trofeo verrà inoltre selezionato per la Stella 2027, in un percorso che punta a dare continuità al progetto anche oltre le due giornate sanremesi.

Il percorso di Lapolla tra studio degli impasti e identità.

Il riconoscimento assegnato a Giuseppe Lapolla viene collegato a un lavoro costruito su impasti studiati, fermentazioni controllate e ingredienti scelti con coerenza. Un’impostazione che, negli anni, lo ha portato a sviluppare un’identità riconoscibile e legata anche alla sua esperienza in Sardegna.

La guida e la rete internazionale dei pizzaioli selezionati.

La Guida Chef di Pizza Stellato, curata da Vincenzo Varlese, si propone come un progetto che valorizza un sistema di professionisti uniti da criteri comuni. A Sanremo, la guida viene presentata attraverso una formula che unisce premiazioni e attività divulgative, con l’obiettivo di raccontare la pizza come elemento culturale e non solo come prodotto.

