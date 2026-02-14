Olbia, corsi gratuiti di autodifesa per donne: cosa sapere

I corsi gratuiti di autodifesa per donne a Olbia.

In occasione della Festa della Donna, che si terrà il prossimo 8 marzo, l’associazione sportiva Artimarziali di Olbia avvia un nuovo ciclo di corsi gratuiti di autodifesa dedicati a ragazze e donne a partire dai 14 anni. L’iniziativa punta a promuovere la prevenzione e a rafforzare l’autostima femminile e si svolgerà nella palestra dell’istituto Poltu Quadu, in via Modena, con tre appuntamenti settimanali fissati per il 9, l’11 e il 16 marzo.

Il percorso di primo livello è stato strutturato per trasmettere tecniche pratiche e facilmente utilizzabili in situazioni di emergenza, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti di protezione personale. Parallelamente, il programma dedica spazio alla prevenzione, con indicazioni su come gestire lo stress e riconoscere possibili segnali di pericolo, così da favorire maggiore consapevolezza e rispetto di sé.

La lezione inaugurale, prevista per lunedì 9 marzo, avrà carattere introduttivo e sarà proposta come prova gratuita e senza impegno, per consentire alle partecipanti di avvicinarsi all’attività anche in assenza di esperienze pregresse. È consigliato presentarsi con abbigliamento ginnico e con certificato medico sportivo.

Le iscrizioni possono essere effettuate inviando una email all’indirizzo asdpolisportivaartimarziali@gmail.com. Per ulteriori informazioni sono disponibili i numeri telefonici 351/4651504 e 346/6756294.

