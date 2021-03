Lavori sulla 131 Dcn verso Budoni, disagi per gli automobilisti

I lavori all’altezza di San Teodoro.

Interrotto il tratto di strada statale 131 Dcn che da Olbia arriva a Budoni. Sono iniziati i lavori di riqualifica del manto stradale che hanno portato alla chiusura di una delle carreggiate della superstrada.

Infatti per coloro che percorrono la strada in direzione Budoni, la quattro corsie si restringe all’altezza di Ovilò diventando a doppio senso e rimarrà tale fino all’altezza dello svincolo per San Teodoro dove la strada a doppia corsia riprenderà normalmente. I viaggiatori che devono raggiungere San Teodoro possono uscire dallo svincolo per Ovilò oppure dovranno obbligatoriamente arrivare alla prima uscita per Budoni e tornare indietro sull’Orientale Sarda.

