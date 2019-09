Lavori all’acquedotto, chiusura dell’acqua in alcuni comuni della Gallura

Gli orari.

Mercoledì 18 settembre 2019 i tecnici di Abbanoa saranno impegnati in tre importanti interventi di manutenzione straordinaria che riguarderanno l’acquedotto di Pattada e in particolare il “ramo nord” al servizio dei centri dell’Alta Gallura. Nel dettaglio, saranno eliminate tre dispersioni che i tecnici del Gestore hanno individuato in un tratto della condotta adduttrice del diametro di mezzo metro. Le dispersioni stanno condizionando il servizio nei centri serviti: per questo motivo è stato approntato immediatamente un piano d’intervento.

I lavori inizieranno alle una del mattino e si concluderanno alle 20. Durante questa fascia oraria, l’acquedotto sarà messo fuori servizio. Nei centri interessati si procederà con chiusure programmate tenendo conto delle riserve disponibili nei serbatoi e della necessità di ripristinarne i livelli a lavori conclusi.

A Tempio l’erogazione sarà sospesa dalle 10 della mattina di mercoledì sino alle 6 della mattina di giovedì. Nella frazione di Nuchis la sospensione sarà effettuata dall’una di mercoledì alle 6 di giovedì. Autobotti operative in via Tobagi per le necessità delle utenze mentre ulteriori due mezzi garantiranno il riempimento costante dei serbatoi dell’ospedale e del carcere

A Calangianus interruzione da mezzogiorno di mercoledì alle 6 della mattina di giovedì. Sarà a disposizione un’autobotte nei pressi del Comune.

A Bortigiadas interruzione dalle 10 di mercoledì alle 6 di giovedì. Sarà a disposizione un’autobotte nei pressi del Comune.

A Luras: interruzione dall’una di mercoledì alle 6 di giovedì. Sarà a disposizione un’autobotte nei pressi del Comune.

A Oschiri, Berchidda, Tula ed Erula: interruzione dalle 9 e 30 alle mezzanotte di mercoledì. Saranno a disposizione autobotti per ogni centro abitato che stazioneranno nelle piazze centrali

