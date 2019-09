L’incidente al bivio di Monti.

Ancora un incidente nei pressi della 4 corsie Olbia-Sassari, al bivio di Monti. Due auto si sono scontrate frontalmente, verso le 18, per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato violento, ma fortunatamente gli occupanti dei veicoli non si sono fatti nulla di gravi.

Su un’auto viaggiavano due giovani che sono stati portati ad Ozieri per farsi medicare, mentre sull’altra una famiglia con un figlio, che l’ambulanza del 118 ha condotto all’ospedale di Olbia. Hanno riportato delle contusioni. Il traffico ha registrato alcuni disagi, con le auto deviate all’altezza di Berchidda.

