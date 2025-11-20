Lavori sulla condotta, niente acqua a Olbia e nei comuni vicini

Niente acqua a Olbia e nei comuni vicini.

Un’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua interesserà oggi la frazione di Berchiddeddu nel comune di Olbia a causa di una perdita importante sulla condotta adduttrice Loiri–Padru–Berchiddeddu. La perdita è stata rilevata in una zona di difficile accesso, mai raggiunta da mezzi meccanici, che ha provocato lo svuotamento del serbatoio locale.

Per consentire le operazioni di riparazione e ripristinare il flusso idrico, sarà necessario sospendere l’erogazione nel nodo principale di Berchiddeddu. Gli interventi, già programmati, dovrebbero ridurre al minimo i disagi per la popolazione. I lavori sono previsti dalle 9:15 alle 18, con il riavvio dell’erogazione stimato intorno alle 19:30, salvo imprevisti che possano rallentare le operazioni.

A seguito dello svuotamento e del successivo riempimento delle condotte, potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità nelle acque erogate, fenomeno normale in queste circostanze e destinato a scomparire nel breve periodo.

