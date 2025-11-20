A La Maddalena arrivano le colonnine per le auto elettriche

Nel viale Ammiraglio Mirabello di La Maddalena anche le colonnine elettriche

Prosegue la riqualificazione di viale Ammiraglio Mirabello a La Maddalena e arrivano le colonnine per le auto elettriche. Si tratta di un’arteria fondamentale che collega il centro storico all’isola di Caprera. L’intervento, che ha radicalmente trasformato l’area, culmina con l’installazione delle prime colonnine di ricarica per veicoli elettrici, un passo decisivo verso una mobilità più sostenibile e l’ambizione di diventare una “Smart City”.

La trasformazione del viale

Viale Mirabello da un tratto stradale è diventato un polo di servizi e socialità. L’obiettivo principale era valorizzare l’ambiente, promuovere la sostenibilità e incrementare i servizi per cittadini e turisti.

I risultati concreti di questa riqualificazione spaziano su più fronti:

Acquisizione del Viale: il primo passo strategico è stato l’ottenimento del viale al prezzo simbolico di 1€, un’azione che ha sbloccato la possibilità di intervento diretto.

Mobilità sostenibile: realizzazione del primo tratto di pista ciclabile e, ora, l’installazione delle colonnine per ricarica elettrica, rendendo l’isola più accessibile per chi sceglie mezzi a zero emissioni.

Riqualificazione urbana: l’intero viale pedonale è stato riqualificato, migliorando il decoro e la fruibilità dell’area.

Servizi aggiuntivi: sono stati realizzati una nuova area giochi per bambini e nuovi stalli di sosta: 26 parcheggi auto e 6 per moto, concessi fino al 2043.

La vicesindaco

L’installazione delle colonnine elettriche è l’ultimo tassello di un percorso complesso, come sottolineato dal vicesindaco Federica Porcu: “Si tratta di un obiettivo importante che ci proietta sempre più verso quel concetto di Smart City.” Il percorso per l’assegnazione dei siti e l’installazione delle infrastrutture ha richiesto una “procedura specifica e articolata” con le compagnie interessate, seguita con attenzione dagli uffici comunali.

“Le maggiori difficoltà che abbiamo riscontrato sono state legate al necessario potenziamento delle linee, ancora limitate in diversi punti del territorio. Continueremo a lavorare per ampliare la rete e rendere il nostro territorio sempre più sostenibile e di questo ne sono davvero soddisfatta” – Federica Porcu, Vicesindaco di La Maddalena.

La dichiarazione del vicesindaco evidenzia che l’impegno dell’Amministrazione non si ferma qui. Superati gli ostacoli legati al potenziamento delle linee elettriche – un problema comune a molti territori che puntano sulla transizione energetica – il prossimo obiettivo è l’ulteriore ampliamento della rete di ricarica sul territorio, a conferma della volontà di rendere La Maddalena un modello di sostenibilità.

Il completamento di Viale Mirabello rappresenta quindi non solo un’opera di restauro urbano, ma un investimento nel futuro dell’isola, coniugando la valorizzazione del patrimonio con le esigenze di una moderna mobilità ecologica.

