La preparazione per il Jova Beach Party.

Il grande villaggio fronte mare, che accoglierà il prossimo 23 luglio il Jova Beach Party presso la banchina dell’Isola Bianca del porto di Olbia, sta prendendo rapidamente forma pronto ad ospitare le 20 mila persone che dalle ore 14 potranno accedere nell’immensa spiaggia artificiale per partecipare al concerto più atteso dell’estate in Sardegna.

I lavori proseguono spediti e lo scheletro dell’immenso palco e la torretta s’innalzano possenti, pronte per essere addobbate con luci e casse per estendere la musica su tutto il perimetro della grande piattaforma fino a tarda notte.

Il primo strato di terra che ricopre l’asfalto è stato gettato, e ora si sta completando con il secondo strato di sabbia dorata per riprodurre una vera a propria spiaggia su cui ballare e godersi lo spettacolo dei vari eventi che si susseguiranno durante tutto il corso della serata.

Gli stand dove verranno serviti cibo e bevande sono ancora in fase di montaggio sui lati del perimetro. Il tutto sta prendendo forma, organizzato nei minimi dettagli per rendere l’evento facilmente accessibile grazie anche il piano di parcheggi e servizi di spostamento messi a disposizione per la serata.

