Lavori all’ospedale di Olbia, visite sospese: ecco quando e perché

I lavori all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia,.

Un intervento straordinario interesserà giovedì 15 gennaio l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove sarà eseguita una manutenzione urgente del sistema elettrico, ritenuta indispensabile e non prorogabile. L’operazione, coordinata dall’Area Tecnica della Asl Gallura, comporterà la sospensione temporanea di tutte le attività sanitarie programmabili ad alto consumo energetico, mentre le disposizioni interne saranno gestite dalla Direzione Medica di Presidio.

“L’intervento è improntato alla modernizzazione della struttura, precisamente dell’impianto elettrico ormai obsoleto che alimenta tutto l’ospedale – sottolinea la Direzione Aziendale della Asl Gallura – e prevede il potenziamento dei sistemi di sicurezza degli impianti, oltre alla sostituzione dei componenti elettromeccanici di scambio elettrico tra rete e gruppi elettrogeni. Per garantire la sicurezza dei pazienti, le attività chirurgiche programmabili, ambulatoriali, i servizi Cup e front office ospedalieri saranno sospesi. C’è l’impegno a recuperare entro breve tempo tutte le prestazioni, con la riprogrammazione tempestiva degli appuntamenti”.

La procedura prevede due stacchi totali della corrente alle 7 e alle 19, ciascuno per un massimo di 30 minuti. Nel resto della giornata, l’assistenza sarà assicurata dalla rete di emergenza composta da gruppi di continuità e gruppi elettrogeni, a tutela dei pazienti già ricoverati e degli interventi urgenti non differibili.

Saranno garantite le prestazioni diagnostiche urgenti per il Pronto Soccorso e per le varie Unità Operative, mentre la Centrale 118 sarà aggiornata sulla situazione per eventuali deviazioni dei codici maggiori verso altri ospedali. Per l’intera giornata saranno sospesi gli interventi chirurgici programmati, la day surgery, i ricoveri ordinari, le visite ambulatoriali specialistiche, gli esami diagnostici e di laboratorio, i prelievi ematochimici per pazienti esterni e l’accesso ai servizi Cup e all’Ufficio Cartelle Cliniche/Stato Civile.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui