Medici e infermieri aggrediti all’ospedale di Olbia, cosa è successo

L’aggressione all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Un nuovo episodio di violenza si è verificato stamane, 10 gennaio, all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Un uomo di nazionalità tedesca, già ricoverato nella notte per un lieve trauma cranico riportato in circostanze ancora da chiarire, ha aggredito il personale medico e infermieristico al suo risveglio. In evidente stato di ebbrezza, dopo gli accertamenti e la sedazione disposti per garantirne la sicurezza, ha rivolto insulti e minacce agli operatori, arrivando a colpire con un pugno una guardia giurata intervenuta per proteggerli.

I carabinieri della Compagnia di Olbia sono intervenuti prontamente, fermando l’uomo, procedendo alla sua identificazione e conducendolo via per tutti gli accertamenti del caso. L’aggressione rappresenta l’ennesimo episodio di violenza registrato nei pronto soccorso della città, un fenomeno che negli ultimi anni si è ripetuto con crescente frequenza. Situazioni di questo tipo hanno reso ormai indispensabile la presenza costante di guardie giurate all’interno delle strutture ospedaliere, misura ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del personale sanitario e tutelare operatori medici e infermieri che ogni giorno devono affrontare contesti ad alta tensione, spesso caratterizzati dalla presenza di pazienti alterati dall’alcol o da altre sostanze.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui