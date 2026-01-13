Isee 2026, in Gallura i documenti online sul sito delle Poste

I moduli Isee per i clienti Poste della Gallura.

Nella provincia della Gallura i cittadini possono ora ottenere online i documenti necessari per il calcolo dell’Isee per il 2026, semplificando così le procedure burocratiche legate alla situazione economica personale. I clienti del Gruppo Poste Italiane nella zona, comprendenti coloro che possiedono un conto BancoPosta, un libretto di risparmio postale o una carta prepagata Postepay, hanno la possibilità di accedere al portale poste.it per richiedere un documento unico che riassume saldo e giacenza media di tutti i prodotti finanziari intestati o cointestati. Per usufruire del servizio, è necessario essere registrati al sito e avere associato un numero di telefono a uno dei propri strumenti finanziari.

Il documento, rilasciato su richiesta dell’intestatario, include tutte le informazioni rilevanti ai fini Isee. Dai saldi e giacenze medie dei conti BancoPosta e dei libretti attivi o estinti nel corso del 2024, al valore nominale dei buoni fruttiferi postali, cartacei e dematerializzati. Riporta inoltre saldo e giacenza media delle carte Postepay nominative e con Iban, delle carte emesse da enti previdenziali, dei fondi di investimento, del deposito titoli, oltre all’attestazione dei premi versati per polizze assicurative. Anche per il 2026, i clienti registrati su poste.it e in possesso di almeno un prodotto visibile nell’App Poste Italiane potranno consultare direttamente nella propria bacheca la documentazione aggiornata al 31 dicembre 2024, pronta per essere utilizzata ai fini della dichiarazione Isee.

Infine l’App Poste Italiane, completamente gratuita, è fruibile anche da chi non possiede rapporti finanziari con l’azienda, fungendo come un vero e proprio ufficio postale digitale sempre accessibile. Ulteriori dettagli e informazioni sul servizio possono essere consultati sul sito ufficiale all’indirizzo https://www.poste.it/prodotti/rilascio-certificazione-ai-fini-isee.html.

