I problemi con l’acqua a Tempio e dintorni.

In seguito a un problema tecnico, è in corso una riparazione urgente sulla condotta premente dell’impianto di sollevamento Monte Ruiu, che ha causato l’interruzione del flusso d’acqua verso il Serbatoio Muvri, situato nel Distretto 7. Questo intervento ha avuto ripercussioni dirette sull’approvvigionamento idrico per i comuni serviti da tale serbatoio.

I disservizi previsti includono cali di portata e pressione dell’acqua a Tempio Pausania, compresa la frazione di Nuchis e il carcere di Nuchis, nonché presso l’ospedale Paolo Dettori. Altri comuni come Calangianus, Bortigiadas, Aggius e Luras subiranno anch’essi riduzioni nella pressione e nella portata dell’acqua.

Le operazioni di riparazione sono programmate per terminare entro le ore 17, salvo imprevisti, con l’obiettivo di ripristinare il servizio idrico entro le ore 22. Tuttavia, il servizio potrebbe essere riattivato anticipatamente se le scorte nei serbatoi e i consumi lo permetteranno.

Per limitare i disagi alla popolazione, sono state adottate tutte le misure necessarie. In caso di emergenze, è possibile contattare i numeri verdi di Abbanoa al 800/062692 e al 800/022040. Si avvisa inoltre che, a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte, l’acqua distribuita potrebbe presentare una transitoria torbidità, che non rappresenta un pericolo per la salute pubblica.

