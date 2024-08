Intervento di Abbanoa a Olbia per tutta la mattinata

Per la mattina di martedì 6 agosto Abbanoa ha programmato dei lavori a Olbia che creeranno disagi in alcune zone. “Si comunica che, martedì 06 agosto 2024 si procederà alla sostituzione di apparecchiatura idraulica presso il sollevamento idrico denominato “Sa Minda Noa” a servizio della rete di distribuzione esistente”.

I lavori del gestore unico del servizio idrico Abbanoa avranno conseguenze in determinate zone di Olbia. “Per eseguire l’intervento è necessario effettuare la chiusura del flusso idrico sulla linea al servizio delle utenze dalle ore 07.00 alle ore 12:00. Pertanto, si avranno disservizi di approvvigionamento idrico alle abitazioni ubicate nelle seguenti vie e località:

• loc. Basa dalle ore 07:00 alle ore 12:00;

• loc. Sa Minda Noa dalle ore 07:30 alle ore 12:00;

• via Aldo Moro, parallele e traverse dalle ore 07:00 alle ore 12:00;

• via Veronese, parallele e traverse dalle ore 07:00 alle ore 12:00″.

“Nostro personale dedicato opererà sul campo effettuando manovre di regolazione dei flussi dai serbatoi ottimizzando al meglio le riserve idriche ivi accumulate. Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita, si prevede il completamento dei lavori per le ore 12:00, salvo imprevisti con conseguente riavvio dell’erogazione per le ore 13:30, senza ulteriore preavviso. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali variazioni al programma di cui in premessa. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui