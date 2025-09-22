Due Open day per chi cerca lavoro negli hotel di lusso a Porto Cervo

Doppio Open day per chi cerca lavoro a Porto Cervo

Due giornate dedicate alle opportunità di lavoro nel mondo dell’eccellenza alberghiera in Costa Smeralda a Porto Cervo. L’Hotel Cala di Volpe, il Cervo Hotel e il Pevero Golf Club annunciano due Open Day per la selezione di nuove figure professionali.

Gli appuntamenti sono fissati per il 25 settembre e il 7 ottobre 2025, dalle 10 alle 15 all’Hotel Cala di Volpe. La filosofia è quella di partire in netto anticipo rispetto alla prossima stagione turistica, valutando e scegliendo da subito i migliori talenti che entreranno a far parte del team nel 2026. L’Open Day è pensato, infatti, sia per i giovani che vogliano intraprendere una carriera nel mondo dell’hôtellerie di lusso, sia per professionisti con esperienza che desiderano vivere in Sardegna e lavorare in un contesto internazionale.

Un’iniziativa di selezione e orientamento estesa anche ai principali attori del mondo del lavoro e professionale in Sardegna: l’Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro; i Centri per l’impiego, le associazioni di categoria per barman e sommelier; le scuole alberghiere del territorio e la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari.

L’evento rappresenta una grande opportunità per i partecipanti di venire a contatto con le strutture in Costa Smeralda gestite da Marriott International, per conto di Smeralda Holding: l’Hotel Cala di Volpe, il Cervo Hotel e il Pevero Golf Club, oltre a un’ampia collezione di ristoranti e bar. Un’occasione unica per conoscere da vicino strutture, servizi e le opportunità professionali e di stage.

“Il 74% del personale assunto proviene dalla Sardegna“

“Queste strutture confermano l’impegno nella valorizzazione del capitale umano anche a livello locale: nella stagione 2025. Il 74% del personale assunto proviene dalla Sardegna – spiegano dagli Hotel Cala di Volpe, Cervo Hotel e Pevero Golf Club -. Numeri che raccontano una strategia chiara: investire sul talento locale, sull’alta formazione e nel rafforzare il legame con il territorio. Una visione che si traduce concretamente in percorsi di crescita fondati sulla formazione continua, standard internazionali di sicurezza e qualità, programmi “on the job” e opportunità di cross training, oltre che incentivi allo studio, compresi corsi di lingua all’estero”.

Le figure ricercate copriranno tutte le aree operative:

Food & Beverage : barman, sommelier, maitre, chef de rang, chef di cucina mediterranea e nikkei.

: barman, sommelier, maitre, chef de rang, chef di cucina mediterranea e nikkei. Ospitalità e accoglienza : concierge, guest service agent, front desk agent, hostess.

: concierge, guest service agent, front desk agent, hostess. Back of house : housekeeping, lavanderia, magazzino, giardinaggio, manutenzione/engineering.

: housekeeping, lavanderia, magazzino, giardinaggio, manutenzione/engineering. Aree corporate: finance, risorse umane, sales & marketing.

