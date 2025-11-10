Lebonski Park sbarca ad Arzachena, Salmo punta sull’ex galoppatoio

10 Novembre 2025

di Marcello Zasso

Salmo fa rotta su Arzachena col suo Lebonski Park

Arzachena sta creando uno spazio per grandi eventi e Salmo porterà lì il suo Lebonski Park dopo il successo di Milano. Il sindaco Roberto Ragnedda ha annunciato la nascita di un nuovo spazio nell’area dell’ex galoppatoio e i fratelli Maurizio e Sebastiano Pisciottu hanno colto la palla al balzo. Dopo la svolta per Capodanno, con Achille Lauro in campo per fare concorrenza a Olbia e a tutti i concertoni dell’Isola, Arzachena punta già a un grande evento estivo. Per l’anno prossimo il futuro del Red Valley a Olbia è incerto e Salmo ha chiuso l’edizione 2025 con un addio. Il 6 settembre a Milano col fratello ha messo in piedi il Lebonski Park ed è stato un trionfo.

L’idea di fare una giornata di concerti in uno spazio allestito come un luna park è stata vincente ed è diventata un format esportabile. Anzi, importabile in Sardegna. Se ne parlava da tempo, ma oggi arriva l’annuncio ufficiale: la carovana del Lebonski park arriverà ad Arzachena. “E quando trovi uno spiazzo nella città, montare la giostra e il disco di un anno fa“, cantava Tozzi. Quello spiazzo il sindaco Roberto Ragnedda lo sta creando a Monte Aguisi e Salmo ci monterà sopra il suo luna park. Tra due giorni il primo cittadino rivelerà tutti i dettagli in una conferenza stampa assieme a Sebastiano Pisciottu, deus ex machina dell’operazione e spalla-fratello di Salmo.

