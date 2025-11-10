Salmo fa rotta su Arzachena col suo Lebonski Park

Arzachena sta creando uno spazio per grandi eventi e Salmo porterà lì il suo Lebonski Park dopo il successo di Milano. Il sindaco Roberto Ragnedda ha annunciato la nascita di un nuovo spazio nell’area dell’ex galoppatoio e i fratelli Maurizio e Sebastiano Pisciottu hanno colto la palla al balzo. Dopo la svolta per Capodanno, con Achille Lauro in campo per fare concorrenza a Olbia e a tutti i concertoni dell’Isola, Arzachena punta già a un grande evento estivo. Per l’anno prossimo il futuro del Red Valley a Olbia è incerto e Salmo ha chiuso l’edizione 2025 con un addio. Il 6 settembre a Milano col fratello ha messo in piedi il Lebonski Park ed è stato un trionfo.

L’idea di fare una giornata di concerti in uno spazio allestito come un luna park è stata vincente ed è diventata un format esportabile. Anzi, importabile in Sardegna. Se ne parlava da tempo, ma oggi arriva l’annuncio ufficiale: la carovana del Lebonski park arriverà ad Arzachena. “E quando trovi uno spiazzo nella città, montare la giostra e il disco di un anno fa“, cantava Tozzi. Quello spiazzo il sindaco Roberto Ragnedda lo sta creando a Monte Aguisi e Salmo ci monterà sopra il suo luna park. Tra due giorni il primo cittadino rivelerà tutti i dettagli in una conferenza stampa assieme a Sebastiano Pisciottu, deus ex machina dell’operazione e spalla-fratello di Salmo.

