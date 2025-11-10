Il Carnevale di Tempio diventa una tesi universitaria di Antropologia

La tesi universitaria sul Carnevale di Tempio Pausania.

Non più solo festa popolare, ma oggetto di ricerca accademica: il Carnevale di Tempio Pausania diventa protagonista di una tesi universitaria. A portarlo dentro l’aula magna dell’Università di Sassari è stata Valeria Pirisinu, laureata in Beni culturali con una tesi in Antropologia culturale discussa con il professor Cristiano Tallè. Il lavoro, intitolato “Il Carnevale di Tempio Pausania come fase liminale e rito di inversione sociale”, analizza il Carrasciali Timpiesu come momento simbolico in cui i ruoli si capovolgono e la comunità si rigenera attraverso la trasgressione rituale.

Originaria di Luras e legata da sempre alla manifestazione, Pirisinu ha voluto dimostrare che il carnevale è anche un fenomeno sociale degno di studio. Nelle sue pagine racconta il dietro le quinte dei carri allegorici, la preparazione dei gruppi e l’intensa partecipazione collettiva, documentando tutto con interviste e fotografie. La ricerca restituisce al Carnevale tempiese una nuova dignità culturale, collocandolo nel panorama degli studi antropologici contemporanei e trasformandolo in un simbolo identitario della Gallura, capace di unire tradizione, creatività e senso di appartenenza.

