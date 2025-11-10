Il Carnevale di Tempio diventa una tesi universitaria di Antropologia

Valeria Pirisinu

10 Novembre 2025

di Redazione

La tesi universitaria sul Carnevale di Tempio Pausania.

Non più solo festa popolare, ma oggetto di ricerca accademica: il Carnevale di Tempio Pausania diventa protagonista di una tesi universitaria. A portarlo dentro l’aula magna dell’Università di Sassari è stata Valeria Pirisinu, laureata in Beni culturali con una tesi in Antropologia culturale discussa con il professor Cristiano Tallè. Il lavoro, intitolato “Il Carnevale di Tempio Pausania come fase liminale e rito di inversione sociale”, analizza il Carrasciali Timpiesu come momento simbolico in cui i ruoli si capovolgono e la comunità si rigenera attraverso la trasgressione rituale.

Originaria di Luras e legata da sempre alla manifestazione, Pirisinu ha voluto dimostrare che il carnevale è anche un fenomeno sociale degno di studio. Nelle sue pagine racconta il dietro le quinte dei carri allegorici, la preparazione dei gruppi e l’intensa partecipazione collettiva, documentando tutto con interviste e fotografie. La ricerca restituisce al Carnevale tempiese una nuova dignità culturale, collocandolo nel panorama degli studi antropologici contemporanei e trasformandolo in un simbolo identitario della Gallura, capace di unire tradizione, creatività e senso di appartenenza.

