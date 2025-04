Lezioni ai giovani sulle dipendenze, seminari ad Arzachena e Ozieri

A Ozieri e Arzachena seminari sulle dipendenze giovanili

Ad Arzachena presso lo spazio Nexus del Comune e ad Ozieri nel Logudoro presso il Teatro Oriana Fallaci, due seminari sulle dipendenze. Li ha organizzati la Questura di Sassari in collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali, e rivolte agli studenti delle scuole secondarie superiori. Fra i relatori il dr. Pignataro, Don Coluccia, la prof.ssa Carla Puligheddu Garante regionale per infanzia e adolescenza, e la sig.ra Barbara Mura, mamma di Gabriele morto a 18 anni per overdose”.

“Serve una “ribellione” culturale per salvare i giovani dalla droga “È l’appello del dr. Antonio Pignataro, del Dipartimento per le Politiche Antidroga di Palazzo Chigi a cui risponde Don Coluccia, il sacerdote più volte aggredito per la sua attività nelle periferie della Capitale il quale con il suo megafono sostiene che “la vita è stupefacente non la droga.”.

La sig.ra Mura in una testimonianza toccante ha portato all’attenzione dei ragazzi il tema della fragilità e della scelta sui quale l’amore dei genitori è d’aiuto”.

“Durante il convegno il Questore di Sassari, dr. Filiberto Mastrapasqua dopo aver ringraziato i rispettivi sindaci – ha sottolineato l’importanza di questi momenti che costituiscono i semi di speranza per le tante famiglie impotenti nel vedere i propri figli entrare nel tunnel delle dipendenze -. Al seminario di Ozieri era anche presente S.E. Il Vescovo di Ozieri che ha espresso parole di plauso per la vicinanza dimostrata dalle istituzioni anche queste occasioni, ed inoltre la psicologa del Serd dott.ssa Itria Duras che ha tenuto una lezione sugli effetti delle sostanze stupefacenti e sulle attività quotidianamente svolte dal Serd. I seminari hanno suscitato l’interesse degli studenti i quali sono stati particolarmente attirati dai risvolti scientifici e psicosociali fornite dai relatori intervenuti”.

