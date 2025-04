Luogosanto pensa al cuore, arrivano i defibrillatori

Donato a Luogosanto il primo dei defibrillatori

Luogosanto protegge il cuore dei suoi abitanti: arrivano i defibrillatori, grazie alle donazioni fatte dai Fidali 79. Alla presenza del sindaco Agostino Pirredda e del presidente dei “Fidali Festa Manna classe ’79”, Giuseppe Paggiolu, presso il Circolo ASD Tennis Club “Giovanni Solinas” di Luogosanto si è tenuta la cerimonia di consegna di un nuovo defibrillatore portatile donato dai “Fidali ’79”. Alla consegna di questo primo defibrillatore, prossimamente ne seguirà un’altra con la quale ne verranno donati altri due da destinare, rispettivamente alla Scuola Media ed alla Scuola Elementare di Luogosanto.

Il sindaco di Luogosanto

“Ho partecipato con grande piacere alla cerimonia di consegna del defibrillatore al nostro campo da tennis – commenta il sindaco Agostino Pirredda -. Un luogo dove la salute e il benessere sono sempre al centro dell’attenzione. Questo strumento di salvataggio è un’importante risorsa per la nostra comunità sportiva e per tutti coloro che frequentano il campo. Spero che possa essere un ulteriore incentivo per praticare sport e vivere una vita attiva e sana. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa donazione”!” ha così dichiarato il Sindaco durante la cerimonia.”.

Il presidente della “Festa Manna Fidali 1979”, Giuseppe Paggiolu, nella circostanza ha voluto esprimere il suo pensiero “In qualità di presidente del comitato “Festa Manna classe ‘79″, sono orgoglioso di condividere con la comunità la nostra recente iniziativa di donazione dei defibrillatori che andranno a beneficio del territorio. Noi Fidali classe ’79 abbiamo scelto di destinare i fondi raccolti grazie al supporto della comunità per l’acquisto di questi dispositivi salvavita: uno per il TCG. Solinas di Luogosanto e l’altro per la scuola elementare di Luogosanto. Si tratta di una decisione ponderata, nata dalla consapevolezza dell’importanza che questi strumenti possono avere in situazioni di emergenza”.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di restituire alla comunità quanto ricevuto attraverso iniziative concrete e di valore. I defibrillatori rappresentano un investimento nella sicurezza e nel benessere collettivo, capace di fare la differenza in momenti critici. Siamo particolarmente soddisfatti di aver contribuito, insieme ad altre realtà locali, a creare una rete di protezione più ampia sul nostro territorio. La collaborazione con l’AVIS, che ha coordinato l’intero progetto, e con il Comune di Luogosanto, che ha supportato l’iniziativa, è stata preziosa e dimostra come l’unione delle forze possa portare a risultati significativi per tutti.”.

Ha concluso gli interventi il Presidente del Tennis Club, Fabrizio Sanna, il quale ha dichiarato quanto segue: “Questo è un giorno speciale. Oggi inauguriamo la donazione del defibrillatore al TC Luogosanto da parte dei Fidali Festa Manna classe ’79. Un presidio medico indispensabile per tutte le associazioni sportive. Uno strumento che in caso di necessità potrà salvare delle vite, sia in campo che fuori, dato che sarà a disposizione di tutti i cittadini. Questo è un regalo molto utile e davvero gradito. A nome del Direttivo e di tutti i soci ringrazio di cuore il Presidente Giuseppe Paggiolu e tutto il Comitato Festa Manna di Gaddura classe ’79! Voglio ringraziare anche l’AVIS, L’edil Sanna Srl, il Consigliere Claudio Demuro e il Sindaco Agostino Pirredda per la disponibilità e la presenza”.

Il defibrillatore tenuto all’interno di una teca ubicata presso i campi da tennis, sarà a disposizione di tutti i cittadini.

