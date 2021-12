I licenziamenti per i dipendenti di Air Italy sembrano quasi certi.

Sembra essere ormai decisa la sorte dei 1.322 lavoratori di Air Italy. I licenziamenti sono già pronti e i soci hanno già confermato la volontà di voler procedere al più presto, senza aprire nessuno spiraglio ad una proroga sulla cassa integrazione per i dipendenti.

L’incontro al Ministero del Lavoro sull’esame della procedura di licenziamento dei lavoratori della compagnia, fino ad ora ha portato ad un nulla di fatto, ma la proprietà ha concesso ancora qualche ora di tempo e dalle ore 15 riaprirà il tavolo.

“Siamo profondamente delusi per la rinuncia da parte di Air Italy a scongiurare il licenziamento dei lavoratori e delle lavoratrici – ha detto l’Assessore del Lavoro Alessandra Zedda che ha partecipato all’incontro in collegamento video – . Non possiamo lasciare che questa vertenza si chiuda senza una tutela dei posti di lavoro. Anche per questo stamani è stata chiesta con forza da parte delle Regioni e dei sindacati l’apertura del tavolo interministeriale. L’auspicio è che si possa arrivare a una soluzione per lo stop dei licenziamenti ma ci auguriamo anche che si possa costruire il percorso relativo alla proroga della cassa integrazione ma soprattutto al reinserimento di tutti i 1.322 lavoratori di Air Italy”, ha concluso l’Assessore Zedda.

“A questi lavoratori viene tolto il lavoro e anche la Cassa Integrazione nonostante gli emendamenti di maggioranza e opposizione – ha dichiarato invece il deputato di Fdi Salvatore Deidda – . I dipendenti hanno visto la loro compagnia distrutta anche dalle intromissioni della politica: da Meridiana ad Air Italy. Come Fratelli d’Italia esprimiamo solidarietà e sostegno a quei lavoratori che stanno manifestando davanti al Mise e hanno ricevuto il no alla proroga della cassa integrazione. Abbia il Governo il coraggio di venire in Aula per affrontare questo dramma sociale”.