Vertenza Air Italy, ennesima fumata nera anche al ministero del Lavoro

La vertenza Air Italy al ministero del Lavoro.

“L’ennesima fumata nera”. È questo il commento della segretaria territoriale Uiltrasporti del Nord Sardegna Elisabetta Manca al termine dell’incontro sulla vertenza Air Italy che si è svolto questa mattina a Roma, nella sede del ministero del Lavoro, durante il qualel’azienda ha ribadito la propria indisponibilità a voler richiedere un ulteriore periodo di cassa integrazione per i lavoratori.

“È assolutamente necessario che Air Italy conceda un’estensione della procedura di mobilità al 31 dicembre, in concomitanza con la scadenza dell’attuale ammortizzatore sociale – afferma Manca -. Questo tempo ci consentirebbe di valutare tutte le ipotesi al vaglio del Parlamento, in primis l’emendamento dell’art 10 della legge di bilancio, di cui partirà la discussione proprio in questi giorni. È necessario che l’azienda si assuma le proprie responsabilità e accolga le richieste arrivate in maniera unitaria da Ministero del Lavoro, Regioni e Organizzazioni Sindacali. Non accetteremo mai che 1400 lavoratori restino senza lavoro e senza un sostegno a causa delle scellerate scelte aziendali”.