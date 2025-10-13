“Continua l’Impegno del liceo Spano di Olbia sulla questione di Gaza

“Sotto il cielo di Gaza” è il nuovo impegno del Liceo Spano di Olbia per affrontare coi ragazzi la causa palestinese.

“Dopo aver approvato nel Collegio docenti del 12 settembre la mozione “La scuola non è neutrale“, poi condivisa e ripresa da altri istituti cittadini, che hanno aderito con il voto del Collegio Docenti – spiegano da scuola, il Liceo Spano continua a proporre iniziative relative alle vicende attuali, che permettano a docenti e studenti di confrontarsi con chi è attivamente impegnato nel raccogliere le testimonianze della tragedia palestinese”.

“Sotto il cielo di Gaza” nasce dall’ascolto dell’Ocha, voce delle Nazioni Unite, attraverso le conversazioni con un suo funzionario, voce non inquinata da pregiudizi e ideologie. Le conversazioni si sono trasformate in storie, memorie e puntualizzazioni giuridiche accompagnate dalle preghiere del patriarca emerito di Gerusalemme. L’incontro si tiene oggi, lunedì 13 ottobre , nell’Aula Magna del Liceo”

