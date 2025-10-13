La versione di Ragnedda non convince, nuovo sopralluogo del Ris a Conca Entosa

La versione di Ragnedda sulla fine di Cinzia Pinna non convince, specialisti del Ris di nuovo in azione a Conca Entosa. Ci sono troppi dubbi sulla versione del reo confesso e i tecnici stanno passando al setaccio la tenuta in cui c’è stato l’omicidio del 33enne di Castelsardo.

Gli inquirenti cercano di scoprire quale sia stato il movente, come siano andati i fatti e chi e come nei giorni dopo abbia aiutato Ragnedda. Su questo punto ci sarebbero le dichiarazioni di un testimone che avrebbe visto chi ha frequentato la villa nei giorni successivi all’omicidio.

L’avvocato Luca Montella, nel frattempo, ha chiesto che Emanuele Ragnedda venga scarcerato e mercoledì ci sarà l’udienza.

