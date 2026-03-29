Karla B. torna con il singolo “Lieve” e omaggerà Golfo Aranci col videoclip

Il nuovo singolo di Carla Masala in arte Karla B.

Dopo tre mesi dal rilascio di “La neve sulla tazza”, Carla Masala torna con un nuovo singolo. La cantante di Golfo Aranci, in arte Karla B., uscirà il 1° aprile con “Lieve”, un brano pop un po’ diverso dai lavori precedenti dell’artista.

Qui Carla parla del giudizio. ”Spesso ci sentiamo invisibili, spesso ci facciamo condizionare dal pensiero delle persone dandogli così tanto peso alle loro azioni alle loro parole. La canzone dice “sono diventata lieve “ si perché alla fine ho scelto di fregarmene di tutto e di tutti e vivere spensierata leggera senza più dare importanza a ciò che rende la mia vita pesante”, dichiara l’artista.

Il video a Golfo Aranci.

Il brano, di cui l’autrice è Laura Mazzini, uscirà con un videoclip che valorizzerà il suo bellissimo territorio, Golfo Aranci. Dopo aver celebrato Cala Sabina nel suo precedente lavoro, per il videoclip di “Lieve”, diretto da Matteo Varchetta, la cantante ha scelto alcuni degli angoli più suggestivi del borgo, girando tra la zona dei Baracconi e la Terza Spiaggia.

Non si tratta solo di estetica, ma di una missione per valorizzare il proprio paese attraverso l’arte. Ogni inquadratura è un omaggio alla bellezza di Golfo Aranci, cornice perfetta per questo nuovo capitolo pop che promette di toccare le corde emotive di chiunque si sia sentito, almeno una volta, schiacciato dalle aspettative altrui.

Nuovo singolo a breve.

C’è un filo sottile e prezioso che lega la musica di Carla al passato. Continuando il suo percorso artistico, la cantante tiene viva la memoria e l’eredità di suo nonno, Paolo Bellu. Seguire le sue orme non è solo una questione di DNA, ma un tributo quotidiano a una passione che attraversa le generazioni, trovando oggi nuova linfa in una chiave moderna. Se “Lieve” ci invita alla leggerezza del pop, anche se il tema è profondo di significato, il futuro prossimo si preannuncia esplosivo. Karla B. ha già anticipato che ad aprile arriverà il vero “Boom”, un pezzo movimentato in stile swing che affronterà un tema sociale molto forte e d’impatto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui