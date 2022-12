Lite tra carabinieri al pronto soccorso di Olbia, archiviato il caso

Archiviato il caso della lite tra carabinieri.

Si è chiuso con l’archiviazione il processo a carico di 2 carabinieri che, tempo fa, litigarono all’interno del pronto soccorso di Olbia. Una situazione decisamente inusuale, che era finita davanti al giudice con le ipotesi di reato di calunnia, falsa testimonianza, falso e depistaggio. A denunciare la vicenda era stato uno dei militari dell’Arma, che aveva puntato il dito contro il collega.

La vicenda ha avuto origine da un carabiniere che aveva accompagnato il figlio in ospedale in preda ai conati di vomito. Stanco di attendere, per il fatto che i medici non avevano ritenuto urgente il caso, aveva deciso di chiamare il 112. Invitato ad attendere dai suoi colleghi, gli si era scagliato contro.

L’accusatore si era fortemente opposto, attraverso il proprio avvocato, alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Tuttavia nei giorni scorsi ha dovuto accogliere la decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio Pausania, che ha archiviato il fascicolo.

