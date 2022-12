Alcuni degli eventi di Natale in Gallura.

Alla Vigilia di Natale diversi comuni hanno organizzato numerosi eventi per grandi e piccini. In alcuni paesi si possono trovare manifestazioni di ogni tipo da visitare con la famiglia e gli amici per trascorrere un 24 dicembre indimenticabile.

A Tempio sono stati realizzati diversi allestimenti spettacolari per le vie del centro storico. Oltre ai mercatini di Natale sono presenti numerosi eventi, come la casa di Babbo Natale in piazza Gallura e in piazza Don Minzoni. Per le vie del caratteristico borgo di Aggius ci sono i mercatini di Natale, che si rinnovano nella loro 15esima edizione. Anche ad Arzachena ci sono i caratteristici mercatini di legno con i prodotti artigianali.

A Budoni, il 24 dicembre, dalle ore 10:30 alle ore 13 arriva Babbo Natale. Uno spettacolo di animazione per i più piccoli che si svolgerà all’interno dell’anfiteatro comunale Andrea Parodi. L’ingresso è gratuito. Dalle ore 17 in piazza Giubileo apriranno i mercatini di Natale.

A La Maddalena il 24 dicembre, dalle ore 15, apre la casa di Babbo Natale per ricevere le letterine dei bambini. Alle ore 18 ci saranno gli auguri e i fuochi d’artificio. La casetta aprirà anche a Olbia dalle 15:30 alle 19:30, nel vicolo della Refezione, dove ad accogliere i bambini ci sarà Babbo Natale.

