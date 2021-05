I titolari dei locali al mare a Olbia.

A Olbia è già estate e i locali sui litorali si stanno preparando al meglio per la stagione estiva. Sul lido più frequentato dagli olbiesi, a Pittulongu, sono tante le nuove aperture e le novità di questa stagione.

Tra le tante attività di ristorazione più note ci saranno delle aperture in grande stile. E’ quella del Mama Beach, il ristorante bar della Playa, che lo scorso mese è stato devastato da un incendio. Ora, si prepara all’open day, che si terrà sabato 29 maggio. “Il locale sarà diverso, realizzato con un legno più chiaro e arredi diversi – ha detto Luca Quilichini, titolare –, più minimal e luminoso e anche più moderno”. Il nuovo Mama Beach inaugurerà in una stagione piena di incertezze, ma con la speranza di un ritorno alla normalità. “Come sarà questa estate? Spero bene – prosegue -, lo scorso anno è stata una stagione breve ma intensa perché ho lavorato molto bene, soprattutto ad agosto. Spero che si ripeta anche quest’anno, nel mio locale abbiamo distanziato gli spazi e puntato ad aumentare la qualità dei servizi e della clientela, che sceglie un ambiente rilassante”.

Sarà la prima estate con una nuova veste anche per la Trattoria Rossi, storico locale che ha concluso i lavori lo scorso inverno e ha lavorato durante la zona bianca di marzo. “Sarà una stagione bellissima e lunga – dichiara con entusiasmo il titolare Antonio Rossi -, lo scorso anno abbiamo potuto lavorare solo con gli stabilimenti perché il locale non era ancora finito, ma abbiamo lavorato molto bene con i lettini e gli ombrelloni”. Lo storico Chiringuito aprirà a Bados domani. “Sotto questo profilo si lavorerà per fortuna si stanno sbloccando le cose – ha detto Angelo Putzu, proprietario del locale -, e penso che avremo una stagione piena di turismo e si lavorerà meglio dell’anno scorso anche se non mi sono potuto lamentare. Ci siamo salvati con agosto e bisogna pure accontentarsi.

