L’incendio sulla spiaggia di Pittulongu a Olbia.

Le fiamme hanno distrutto, nella notte, un noto locale bar ristorante di Pittulongu a Olbia. Poco prima della mezzanotte i vigili del fuoco di Olbia e Arzachena sono intervenuti sulla spiaggia per l’incendio nella struttura.

Il forte vento che impazzava e la struttura in legno l’hanno fatta da padrona mandando in fumo l’intero locale con ingenti danni strutturali anche nella zona della struttura in muratura. L’intervento si è concluso all’alba. Sulla causa del rogo sono in corso le indagini

