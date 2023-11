Terribile schianto nella notte in Sardegna, gravi due giovani di 20 anni

Sardegna, gravi due giovani di 20anni per uno schianto nella notte.

Tre giovani di 19 e 20 anni questa notte sono stati protagonisti di un terribile schianto con la loro auto in Sardegna. L’incidente è capitato intorno alle 5 a Cagliari, all’incrocio tra via del Colle e via del Canneto, nella municipalità di Pirri.

Gli amici percorrevano via del Canneto, e immettendosi in via del Colle si sono schiantati in velocità proprio sull’angolo dell’incrocio, nel muro di una abitazione. Due dei tre ragazzi sono rimasti gravemente feriti. Gli operatori del 118 li hanno trasportati in codice rosso al policlinico universitario di Monserrato “Duilio Casula” e al “Santissima Trinità“. Il terzo non desta particolari preoccupazioni ed è stato trasportato in codice giallo al policlinico universitario.

La parte anteriore del mezzo è pressoché distrutta, tanto che si teme per la vita dei due feriti gravi.

Oltre al 118 è intervenuta anche gli agenti della polizia locale di Cagliari, autori delle foto, impegnati nei rilievi di rito per stabilire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente. Potrebbe trattarsi di una serie di concause che sono risultate determinanti. Probabilmente l’elevata velocità, la stanchezza e l’inesperienza hanno costituito un cocktail che ha portato i tre giovani a scontrarsi con uno sfortunato destino.

