Gattino aggrappato su uno scoglio rischia di affogare a Olbia

Disavventura per un gattino a Olbia.

Aggrappato a uno scoglio con tutte le sue forze. Una disavventura per un gattino che ha rischiato di affogare in via Redipuglia a Olbia. Non si sa come il cucciolo sia finito dentro, ma, fortunatamente, è stato salvato e affidato alle cure della Lida.

Cenerino, questo il nome del cucciolo, ieri pomeriggio è stato soccorso dalla volante 40 del Commissariato di Olbia, che passava in zona. “Adesso è con noi, è stato visitato e prestate le prime cure sembra non avere nulla di grave – ha scritto l’associazione Lida sui social -. Ultimata la profilassi vaccinale potrà essere adottato. Ringraziamo chi ci aiuterà con l’acquisto di cibo kitten secco e umido della Royal Canin, vaccini, sverminanti e sabbia al silicio”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui