L’evento a Luogosanto e nella frazione di Bassacutena.

Due comuni della Gallura insieme per la prima giornata ecologica. I volontari, divisi in squadre, sabato 5 e domenica 6 novembre ripuliranno le strade dai rifiuti a Luogosanto e nella frazione di Tempio, Bassacutena.

L’evento, ideato proprio da un gruppo di volontari ha da subito trovato il consenso e l’appoggio da parte delle amministrazioni comunali dei due paesi, insieme alla collaborazione ed il supporto dell’Unione dei Comuni “Alta Gallura” e Ambiente Italia. Alla prima giornata ecologica hanno contribuito anche la Proloco di Luogosanto insieme all’Avis Luogosanto-Aglientu da sempre sensibili alle iniziative sociali. Saranno due giornate all’insegna della sostenibilità e della collaborazione.

I partecipanti verranno divisi in squadre ed ad ognuna verrà affidato un percorso da ripulire. L’incontro per sabato 5 è alle ore 8 presso la piazza della Basilica di Luogosanto, mentre per il giorno 6, alle ore 8, in piazza della Carità a Bassacutena e a Luogosanto in piazza della Basilica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui