Si terranno nel pomeriggio, ad Alà dei Sardi, i funerali di Matteo Ledda, il giovane scomparso sabato sera in un drammatico incidente stradale avvenuto sul cavalcavia alla periferia di Osidda. Restano gravi le condizioni dell’amico.

Lutto cittadino ad Alà dei Sardi.

Un clima di grande tristezza quello che, da sabato sera, sta avvolgendo il comune del Montacuto. Un dramma che ha sconvolto anche il sindaco, Francesco Ledda, zio del 23enne deceduto. In tanti lo hanno ricordato come un ragazzo solare, sereno e disponibile. Spesso si recava in Corsica Dove abitava il padre, ma preferiva stare ad Ala insieme alla madre e due fratelli.

I funerali.

Si svolgeranno alle 16:30, nella parrocchia di Sant’Agostino, i funerali di Matteo Ledda. In occasione delle esequie è stato proclamato il lutto cittadino e succedere che siano in tanti a volergli dare un ultimo saluto.

Grave l’amico.

Resta in gravi condizioni Michele Deiana, il 31enne che sedeva a fianco del giovane scomparso. Subito dopo l’incidente era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Francesco di Nuoro e ieri pomeriggio è stato trasferito nel reparto maxillo-facciale dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. È in coma farmacologico e nelle prossime ore, probabilmente, verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre le numerose fratture.

