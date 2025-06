L’addio a Maddalena Pileri.

Si è spenta all’età di 68 anni Maddalena Pileri, lasciando un grande vuoto nella vita del marito Franco e di tutti i suoi familiari. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito quanti le erano vicini, tra cui i fratelli Pasquale, Salvatore, Angelo, Ottavio, Raimondo, la sorella Anna, i nipoti, i cognati e i numerosi parenti che oggi ne ricordano con affetto la figura discreta e presente.

La frazione di Cannigione si prepara a dare l’ultimo saluto alla donna, molto conosciuta e stimata, che in vita ha saputo coltivare legami sinceri e affetti profondi. Le esequie si terranno mercoledì 4 giugno alle ore 18:30, nella chiesa di San Giovanni Battista, dove amici, conoscenti e parenti potranno raccogliersi in preghiera per accompagnarla nel suo ultimo viaggio. Il dolore per la perdita di Maddalena si unisce a un sentimento di gratitudine per ciò che ha rappresentato nel quotidiano delle persone che l’hanno amata e stimata. In questo momento di lutto, la famiglia riceve l’affetto e la vicinanza di un’intera comunità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui