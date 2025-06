Falsi abbonamenti Aspo a 2 euro, allarme truffa a Olbia

L’allarme truffa con falsi abbonamenti Aspo a Olbia.

Nelle ultime settimane, la società municipalizzata Aspo di Olbia si è trovata nuovamente a dover fronteggiare un tentativo di truffa ai propri danni, legato alla diffusione di false offerte online. In particolare, sono state individuate pagine Facebook come “Trasporto pubblico a Olbia” che, secondo quanto riferito dalla stessa Aspo, promuovono abbonamenti a prezzi irrisori, come quello a 2 euro, e altre offerte inesistenti, ingannando così gli utenti.

L’azienda ha voluto sottolineare la propria totale estraneità a queste iniziative, ribadendo la necessità di diffidare da comunicazioni non ufficiali e invitando la cittadinanza a non condividere dati personali in tali contesti. Aspo ha inoltre raccomandato di verificare sempre le informazioni tramite i propri canali istituzionali, come il sito ufficiale, le applicazioni dedicate e le pagine social riconosciute, al fine di evitare di cadere vittima di queste truffe.

