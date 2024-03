Arzachena avrà il Liceo linguistico e con il Pnrr nasceranno nuove aule

Il Liceo Linguistico di Arzachena non costringerà più gli studenti ad andare a Olbia.

L’offerta formativa ad Arzachena di ampia per gli studenti che vanno alle superiori: nascerà presto il Liceo Linguistico. Sarà accolto nell’edificio dell’Ipsar “Costa Smeralda”, che comprende l’istituto Alberghiero. Una buona notizia non solo per i ragazzi di Arzachena, ma anche per chi abita nelle vicinanze ed era costretto ad andare a Olbia.

Il Liceo partirà nell’anno scolastico 2025/26 e non il prossimo settembre come recentemente riportato. “Purtroppo è stato attivato un po’ in ritardo – ha detto il dirigente scolastico dell’Ipsar Costa Smeralda, Antonello Pannella durante la conferenza stampa sul Talent Day del 7 marzo scorso – , perché aspettavamo la delibera un mese prima, per poter fare un orientamento efficace e probabilmente si costituiranno le classi nel 25/26. Diventeremo quindi un istituto di istruzione superiore, all’interno del quale ci sarà l’istituto alberghiero IPSAR e il Liceo Linguistico. Sono due offerte formative che si complementano. Le lingue e il settore turistico sono fondamentali”.

Con il PNRR nasceranno nuove aule all’Istituto Ipsar “Costa Smeralda”. “Ci sarà una nuova ala all’interno dell’edificio – aggiunge il dirigente scolastico -, con già tre laboratori linguistici”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui