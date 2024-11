Malaria a Olbia, cosa è successo e chi è il contagiato

Un imprenditore contagiato da malaria ricoverato a Olbia.

Un noto imprenditore di Olbia, di 40 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Giovanni Paolo II a causa di malaria. Arrivato in stato critico ieri, è stato intubato e trasferito nel reparto di rianimazione, dove fino a stanotte si trovava in coma.

L’uomo, un professionista molto conosciuto in Gallura, è reduce da un viaggio a Zanzibar, una destinazione turistica nell’arcipelago tanzaniano dove, sebbene la malaria sia endemica nel resto della Tanzania, la sua incidenza nell’area di Zanzibar, comprese le isole di Unguja e Pemba, è bassa.

Questo episodio ha suscitato preoccupazione, poiché la malaria, un tempo endemica in Sardegna, ha causato migliaia di vittime nell’isola fino a circa 70 anni fa. La Farnesina sottolinea che, al rientro in Italia, è fondamentale consultare un medico in caso di sintomi febbrili per prevenire complicazioni. Il caso riaccende la paura di una malattia che, pur essendo meno comune oggi, continua a presentare rischi per chi viaggia in determinate aree tropicali.

