Un uomo ricoverato all’ospedale di Olbia per malaria.

Un noto imprenditore di 40 anni è ricoverato in gravi condizioni per malaria all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dopo un viaggio a Zanzibar. L’uomo è stato trasferito nel reparto di Rianimazione in stato comatoso e le sue condizioni, che vengono monitorate di ora in ora dai medici, sono disperate.

La situazione riporta attenzione su una malattia che in Sardegna, endemica fino agli anni ’50, fu debellata grazie a massicce campagne di disinfestazione. Zanzibar è considerata a bassa incidenza di malaria, ma si raccomanda comunque di seguire precauzioni contro le punture di zanzare. Il caso più recente di malaria in Sardegna risale al 2021 a Sassari, legato alla ripresa dei viaggi post-Covid. La malaria, pur debellata in Italia, resta un rischio in molte aree tropicali, rendendo fondamentale la prevenzione durante e dopo i viaggi.

