Malore sulla spiaggia di Liscia Ruja: muore un uomo

Malore sulla spiaggia di Liscia Ruja.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 12:40, nella spiaggia di Liscia Ruja, un bagnante ha accusato un malore ed è deceduto. L’uomo, tra i 60 e 70 anni, si è sentito male, accusando probabilmente un infarto. Quando sono arrivati i soccorsi era incosciente.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso del 118. Purtroppo, nonostante il paziente sia stato rianimato per oltre 50 minuti, il medico dell’elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La Centrale operativa 118 di Sassari ha allertato la Guardia Costiera di Olbia per competenza.

