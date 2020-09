Gli interventi dei Vigili del fuoco a Nuoro.

Decine gli interventi dei Vigili del Fuco di Nuoro a seguito delle averse condizione meteorologiche che da 24 ore interessano la Sardegna. Complessivamente, fino alle ore 8 di stamane, gli interventi effettuati nella provincia di Nuoro sono stati 81.

Di questi, la metà sono stati eseguiti per la messa in sicurezza di alberi pericolanti che, a seguito delle forti raffiche di vento, sono stati sradicati e abbattuti al suolo minacciando la sicurezza delle persone o delle cose poste in vicinanza. Gli interventi delle squadre Vigili del fuoco sono stati richiesti ancora per la rimozione degli ostacoli al traffico, verifiche strutturali su canne fumarie, antenne e strutture di sostegno come ponteggi, pali di linee elettriche e telefoniche, insegne.

Dalle prime ore di oggi gli interventi sono finalizzati a fronteggiare i danni che le incessanti precipitazioni stanno interessando la nostra provincia. Il dispositivo di soccorso prevede al momento otto squadre operative coordinate dal comandante Antonio Giordano, dislocate nelle varie sedi provinciali.

