Dopo il caso positivo riapre il comando della polizia locale di Olbia

Gli agenti di Olbia tornano al lavoro.

Sono tornati a lavoro ieri gli agenti della polizia di Olbia dopo che una collega era risultata positiva al coronavirus qualche giorno fa. E’ stato completata la sanificazione dei locali del comando e dei mezzi in dotazione.

Per garantire la massima sicurezza è stata effettuata anche una campagna di screening sugli colleghi della vigilessa positiva, che al momento sta bene ed è in isolamento domiciliare. In tutto i test effettuati sono stati un’ottantina, compresi quelli al personale della protezione civile.

Anche se mancano gli ultimi risultati, le persone già testate garantiranno il ritorno alla normale attività, in attesa degli ultimi responsi che dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

